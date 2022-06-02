Около тысячи школьных лагерей откроется в Подмосковье

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В этом году на территории Московской области откроется порядка тысячи школьных лагерей.

Сообщается, что в летний период в Подмосковье будут традиционно функционировать лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Здесь смогут отдохнуть более 66 тысяч детей. Как отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, первая смена уже стартовала.

По ее словам, больше всего детей в городских лагерях отдохнут именно в первую смену. В работе дневных лагерей будет задействовано более девяти тысяч педагогов и более тысячи вожатых.

Как отмечают специалисты, летний лагерь — это возможность весело и интересно провести время для детей. Это отличный вариант, если оба родителя работают – дети находятся под присмотром опытных педагогов. Детские лагеря в регионе будут работать на протяжении всего летнего периода — в три смены, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее готовность объектов к летней кампании проверили Межведомственные комиссии городских округов. Специалисты осмотрели инженерно-технические средства охраны, исправность систем видеонаблюдения, информационные стенды по безопасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка, рассказал руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов.