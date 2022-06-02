Собянин утвердил проект планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней территорий

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

В столице утвердили проект планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети — от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Шоссейной улицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 июня.

Так, на Южнопортовой улице, в 1-м и 2-м Южнопортовом проездах пройдет реконструкция, в ходе которой расширят проезжую часть. В связи с этим там появится современная трех–четырехполосная магистраль. Подобная инициатива позволит соединить ТТК со строящимся дублером Люблинской улицы (Печатники — Братеево), а также обеспечить удобный выезд на строящийся Московский скоростной диаметр.

Помимо этого, в рамках проекта планировки специалисты построят и реконструируют около девяти километров дорог: участок Южнопортовой улицы (1,79 километра); путепровод через подъездные железнодорожные пути в сторону Южного речного порта (0,51 километра); путепровод через улицу Трофимова и 2-й Южнопортовый проезд (0,76 километра); проектируемый проезд № 1423 от путепровода через подъездные железнодорожные пути в районе Южного речного порта до путепровода над путями второго Московского центрального диаметра (1,6 километра) и многое другое.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также глава города повысил минимальную заработную плату в столице на десять процентов. Так, с 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в российской столице составит 23 508 рублей в месяц. Помимо этого, на десять процентов увеличат прожиточный минимум в Москве, он составит в расчете на душу населения 20 585 рублей; для трудоспособного населения — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль.

Во вторник, 31 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что общестроительная готовность путепровода через Кавказский бульвар составляет 90 процентов. По его словам, технический пуск движения по путепроводу через Кавказский бульвар запланирован на конец лета 2022 года.

Кроме того, Собянин рассказал о строительстве нескольких детских садов на юго-востоке Москвы. Так, четыре детсада появятся в Некрасовке, еще один — в районе Южнопортовый.