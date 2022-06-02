Ангела Меркель заявила о солидарности с Украиной

Фото: bundeskanzlerin.de

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 2 июня, выразила поддержку правительству Украины. Такое мнение она высказала на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.

— Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону, — цитирует бывшего германского лидера РИА Новости.

При этом Меркель считает, что в 2008 году она приняла верное решение, когда не согласилась с идеей вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь экс-канцлера отметил, что она «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте».

Однако 25 февраля экс-канцлер ФРГ осудила Россию, поддержав западные страны в ситуации по поводу Украины. Меркель поддержала все усилия «большой семерки» и других стран по урегулированию ситуации и остановке военных действий. Она всецело на стороне украинских граждан и следит за развитием событий.

Также в материале «Вечерней Москвы» политолог заявил, что Германия не имеет права на наступательную армию после масштабных катастроф ХХ века.