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Собянин поздравил врачей больницы в Коммунарке с переводом на плановый режим работы

Георгий Соланович
Город
Собянин поздравил врачей больницы в Коммунарке с переводом на плановый режим работы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с2 Карта всех событий

Больница в Коммунарке после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией начала принимать первых плановых и экстренных пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 июня.

По его словам, торжественное открытие медучреждения должно было состояться еще в 2020 году, однако было отложено из-за всплеска заболеваемости ковидом.

Новые корпуса были экстренно приспособлены для приема пациентов с коронавирусом. За время пандемии больница в Коммунарке приняла более 78 тысяч человек.

— Сегодня, когда пандемия спала, эта мощная современная больница заработала для всех жителей Новой Москвы и прилегающих районов. <...> Поздравляю коллективы медучреждений и москвичей с такими значимыми и долгожданными событиями, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что новая поликлиника в ТиНАО на Фитаревской улице тоже уже начала принимать первых пациентов.

До этого Собянин открыл новый перинатальный центр, проект которого осуществили в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Новая Москва Медицина Сергей Собянин
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