Погибшего во время спецоперации летчика Боташева удостоили звания Героя России

Фото: Telegram / Рашид Темрезов

Погибший во время спецоперации на Украине летчик генерал-майор Канамат Боташев удостоен звезды Героя России. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

— Канамат Хусеевич был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего Отечества. Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов, — рассказал Темрезов.

Кроме того, Темрезов внес в Карачаевскую городскую Думу предложение о присвоении центральной площади города Карачаевска имени Боташева. Об этом Темрезов написал в своем Telegram-канале.

До этого президент России Владимир Путин наградил командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного как Моторола, орденом Мужества посмертно.

Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во вручении золотых звезд Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.