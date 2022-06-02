Движение на Ленинградском шоссе полностью восстановили после ДТП с автобусом

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22-й километр Ленинградского шоссе Карта всех событий

Движение на 22-м километре Ленинградского шоссе полностью восстановили после аварии с участием автобуса. Об этом сообщается в четверг, 2 июня, в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение на Ленинградском шоссе в Химках полностью восстановлено, — сказано в сообщении.

ДТП, о котором идет речь, произошло примерно в 19:00 около 16-го дома на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он потерял сознание. В транспортном средстве на момент ДТП находились 20 человек.

Изначально говорилось о десяти пострадавших, но после их число увеличилось до 13. Граждане были сразу же госпитализированы с легкими травмами. Все они — пассажиры автобуса.

На остановке также находились люди, никто из них не пострадал. Установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Москвы.