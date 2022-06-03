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«Умные каникулы» стартовали в подмосковных школах

Ирина Игнатенко
Общество
«Умные каникулы» стартовали в подмосковных школах
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В 40 подмосковных школах-флагманах начались «умные каникулы», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— «Умные каникулы» — это когда дети в летний период продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в новом интересном формате. Проект охватит более 26 тысяч школьников, — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Во время таких занятий дети могут заняться разработкой собственных научных проектов, научиться программированию. Кроме того, они посещают различные предприятия и музеи.

Подобный проект в прошлом году получил большое количество положительных отзывов от родителей, поэтому власти региона приняли решение о его продолжении. Принять участие в проекте можно бесплатно.

В этом году на территории Московской области откроется порядка тысячи школьных лагерей. Они будут работать на протяжении всего лета.

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