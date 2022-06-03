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Психолог назвал простой способ повысить самооценку

Анастасия Колоскова
Общество
Психолог назвал простой способ повысить самооценку
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Психолог и кандидат наук Гэри Левандовски рассказал о специальной технике, которая поможет повысить самооценку и определиться с планами на жизнь.

Эксперт посоветовал для этого перечислить три качества, которыми человек может гордиться, а также три наиболее значимых достижений в его жизни. Кроме того, следует определить три любимых занятия, на которые не хватает времени и вспомнить о своих школьных мечтах. Помочь в этом могут фотоальбомы и журналы из прошлого, отметил психолог.

Выстроить планы на будущее позволит, по его словам, следующая техника. Человеку следует выписать три места, в которых он мечтал бы побывать, а также три интересных занятия, которые хотел бы попробовать. Эти ответы помогут глубже узнать себя и получить более четкое представление о желаемых перспективах, пишет Lenta.ru.

До этого эксперты в области психологии назвали три главные иллюзии, вера в которые может привести женщину к краху собственного счастья. Первой из них является уверенность женщин в том, что мужчина останется рядом с ними до тех пор, пока они еще прекрасны и стройны.

эксперт советы Психология
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