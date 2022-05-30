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Психологи составили топ-3 иллюзий, мешающих женщинам наслаждаться отношениями

Анастасия Колоскова
Общество
Психологи составили топ-3 иллюзий, мешающих женщинам наслаждаться отношениями
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Эксперты в области психологии выделяют три главные иллюзии, вера в которые может привести женщину к краху собственного счастья.

Первой из них является уверенность женщин в том, что мужчина останется рядом с ними до тех пор, пока они еще прекрасны и стройны. Специалисты напоминают, что для жизни важна не красивая одежда, а внутренняя наполненность человека — его чувства и мысли.

Они рекомендуют дамам бороться с комплексами, вместо того чтобы подвергать себя риску в погоне за красотой путем опасных хирургических вмешательств.

Кроме того, часто женщины думают, что они обязаны помочь мужчине стать успешным, богатым и счастливым. Ради этой цели они готовы преодолеть все преграды. В частности, скупают книги с громкими заголовками и пытаются применить советы на практике.

Профессионалы рекомендуют перестать им нянчиться с мужчинами, ведь они сами могут решить, что надеть на работу и какой фрукт больше полезен для их печени.

Третья иллюзия, по мнению психологов, — убеждение, что женщину делает женщиной по-настоящему только мужчина и его любовь. Эксперты считают, что подобный миф могли породить дамы, которые не способны взять ответственность за свою жизнь. Они советуют женщинам перестать уповать исключительно на партнера и обрести свободу и уверенность в себе, пишет Пятый канал.

Психолог и блогер Марк Бартон рассказал о том, в каких случаях стоит давать партнеру второй шанс после измены.

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