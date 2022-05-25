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Психолог рассказал, стоит ли давать партнеру второй шанс после измены

Анна Михалюк
Общество
Психолог рассказал, стоит ли давать партнеру второй шанс после измены
Фото: Pexels

Психолог и блогер Марк Бартон рассказал о том, в каких случаях стоит давать партнеру второй шанс после измены.

По его словам, нужно понять, что было предвестником измены: охлаждение друг к другу или дисгармония в эмоциональном обмене. Эти причины стоит учитывать во время принятия решения о прощении партнера.

— Существуют ситуации, когда мужчина спит со всеми подряд, потому что у него проблема с энергией, он так уходит от стресса, решает внутренние конфликты. Но вот произошла та самая плохая история. И что делают многие женщины? Соглашаются и ждут, что мужчина начнет демонстрировать, что ее любит. Он будет какое-то время ухаживать, но позже отношения вернутся на прежний уровень. Женщина будет в позиции наблюдателя, а это неработающая система, — объяснил психолог в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Марк Бартон пояснил, что в подобной ситуации необходимо пересмотреть отношения обоим супругам, и проработка должна быть тотальной. Продолжить отношения нужно в том случае, если у партнеров есть недостатки, но при этом в паре отсутствует недостойное поведение:

— Если вы даете второй шанс, то нужно понять, пропало ли недостойное поведение или оно осталось? Если осталось, то никакой шанс не поможет. А если пропало и есть только недостатки, с которыми можно работать, то у этой семьи есть будущее.

Он рекомендует прощать партнера не через осознание того, что вы чувствуете по отношению к сложившейся ситуации, а через то, что вы думаете о ее решении.

Психолог Марк Барон рассказал о том, как настроить себя, чтобы перестать постоянно болеть. Он считает, что важно привести свое эмоциональное состояние в равновесие — тогда все недуги начнут отступать.

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