«Вопрос болезни заключается в осознанности»: психолог дал совет, как оставаться здоровым

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Психолог и блогер Марк Бартон рассказал, как настроить себя, чтобы никогда не болеть.

Он напомнил, что за состояние здоровья в организме человека отвечает иммунитет, однако в наших силах сделать иммунный ответ на тот или иной недуг сильнее.

— Для этого нужно заниматься спортом, дыхательными практиками, принимать контрастный душ. Но со стороны психики нам нужно, в первую очередь, обратить внимание на наше окружение, которое может влиять на настроение, и на работу. Если эти факторы негативно сказываются на вашем эмоциональном состоянии, то нужно что-то менять, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Психолог отметил, что из-за стресса у людей могут возникать серьезные заболевания, в том числе онкология или бесплодие, однако после того, как эмоциональный фон человека приходит в норму, у многих из них наступает выздоровление.

— Вопрос любой болезни заключается в осознанности: ее нужно понять и осознать. Если человек этого не сделает, не проведет анализ и не поймет, что влияет на психику, раз болезнь возникла, то выздоровление будет идти тяжелее, — считает эксперт.

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