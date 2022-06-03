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Второго пострадавшего эвакуировали авиацией после пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Илья Ашуров
Елена Самойлова
Происшествия
Второго пострадавшего эвакуировали авиацией после пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Второго пострадавшего эвакуировали после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что с места происшествия 56-летнего мужчину госпитализировали при помощи экипажа санитарного вертолета.

В МЧС также подтвердили, что в результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» пострадали два человека.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Очевидцы пожара опровергли версию про умышленный поджог здания.

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