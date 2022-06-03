Глава МЧС Куренков покинул место пожара на улице Горбунова

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков покинул место пожара на улице Горбунова, передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий.

Возгорание началось в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Очевидцы пожара опровергли версию про умышленный поджог здания.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».