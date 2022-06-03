В Роспотребнадзоре объяснили, почему иммунитет от ветрянки не поможет при оспе обезьян

Фото: pixabay.com

Ветряная оспа и оспа обезьян принципиально разные болезни и не позволяют формироваться перекрестному иммунитету, в связи с чем переболевшие ветрянкой не имеют защиты перед обезьяньей оспой. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что перенесение в прошлом ветряной оспы также никак не отражается на тяжести течения оспы обезьян.

В пресс-службе объяснили, что ветрянка относится к герпесвирусам, тогда как обезьянья оспа — к ортопоксвирусам. Эти заболевания имеют принципиальные различия, пишет РИА Новости.

Также в ведомстве сообщили, что пока в России не выявили ни одного случая заражения оспой обезьян.

До этого врач-инфекционист Татьяна Ковалева рассказала, что оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путями. Факторами передачи вируса, в частности, могут выступить постельное белье, полотенца.

По словам эксперта, для передачи вируса требуется тесный контакт с больным. Больные оспой обезьян могут распространять инфекцию в период заболевания — от двух до четырех недель. Особенно опасны сыпь и биологические жидкости (например, гной и кровь), из очагов поражения на коже.