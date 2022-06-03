Западный вестибюль станции «Славянский бульвар» закроют с 4 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий

Западный вестибюль станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метрополитена закроют с 4 июня 2022 года до 31 декабря 2023 года. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Вестибюль закроют по причине строительства северного дублера Кутузовского проспекта.

Новая шестиполосная магистраль пройдет от комплекса «Москва-Сити» до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на северный обход города Одинцова, сообщают в департаменте. Также она позволит доехать от МКАД до «Москвы-Сити» всего за 7–10 минут.

Пассажиров просят на время ограничений пользоваться четвертым выходом станции метро «Славянский бульвар», сообщили в Telegram-канале дептранса.

Также с 4 июня до осени закроют входы на станцию метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала из-за ремонта вестибюля. Пассажирам рекомендуют проходить от электричек через турникетные павильоны к первому или восьмому выходам.