Новый детский сад построят в районе Аэропорт

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

В московском районе Аэропорт построят новый детский сад в 2023 году. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Началось возведение монолитных конструкций второго этажа здания детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, 29а, — сообщил глава департамента.

Детский сад рассчитан на 150 малышей — это шесть групп по 25 человек.

На первом этаже планируют разместить раздевалку, вестибюльную группу, медицинский блок, буфет, групповые классы с раздвижной трансформируемой перегородкой для детей от трех до четырех и от четырех до пяти лет.

На втором этаже расположат группы с раздвижной вариативной перегородкой для детей от пяти до шести лет, зону приема пищи, музыкальный зал, кабинеты для развивающих занятий и физкультурный зал.

На третьем этаже для детей от шести до семи лет оборудуют группы с раздвижной трансформируемой перегородкой, а также буфет, кладовую и помещение для администрации с рабочими местами для преподавателя музыки, воспитателя по физической культуре и других специалистов.

Главный вход будет располагаться на уровне земли и не будет иметь ступеней — для удобства входа и выхода посетителей, в том числе маломобильных людей. Также в здании предусмотрен лифт, сообщил Загрутдинов.

Ранее глава дептранса рассказал, что три новых корпуса по программе реновации построят в Измайлове.