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Колонна транспорта XX века проедет по Москве 4 июня

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Город
Колонна транспорта XX века проедет по Москве 4 июня
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Трамваи и грузовики МАЗ-205 и ГАЗ-63 из коллекции Музея транспорта Москвы проедут по столице 4 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Колонна стартует в 10:30 от метро «Новокузнецкая» и уже в 11:00 будет на Чистопрудном бульваре. Рассмотреть все экспонаты можно до 17 часов, — говорится в сообщении.

15 мая столичный метрополитен отметил свое 87-летие. В честь праздника в подземке Москвы запустили парад поездов и подготовили выставку ретровагонов.

До этого сообщалось, что порядка 20 тысяч человек посетили парад трамваев в Москве. В этом году маршрут ретротрамваев стартовал от депо имени Н. Э. Баумана до Останкинского пруда. При этом праздничную атмосферу дополнили музыканты проекта «Музыка в метро».

14 апреля в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что за пять лет количество поездов серии «Москва», которые курсируют в столичном метро, достигло почти 1,6 тысячи.

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