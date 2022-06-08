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Минимум десять человек пострадали из-за наезда автомобиля в Берлине

Полина Долганова
Происшествия
Минимум десять человек пострадали из-за наезда автомобиля в Берлине
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Как минимум десять человек пострадали в результате наезда машины на прохожих в Берлине. Об этом в среду, 8 июня, сообщила компания RBB со ссылкой на спасательную службу.

Причины происшествия в настоящее время уточняются, передает РИА Новости.

В январе как минимум 17 человек погибли в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и автобуса в Египте. ДТП произошло на трассе рядом с городом Эт-Тур. По меньшей мере 17 тяжело травмированных человек госпитализировали в 14 машинах скорой помощи в рядом расположенные больницы. Губернатор указанного региона Халед Фуда поручил правоохранителям тщательно расследовать трагедию.

Похожий случай произошел в ноябре прошлого года. Туристический автобус с 53 туристами попал в Болгарии в аварию и загорелся во вторник, 23 ноября, в 02:00 по местному времени. В инциденте погибли 46 человек. При этом жизни семи пострадавших ничего не угрожало. Они были доставлены в больницу. Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

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