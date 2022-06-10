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Мужчина на Кубани скончался от гангрены после обрезания в частной клинике

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина на Кубани скончался от гангрены после обрезания в частной клинике
Фото: moscow-live

Следственный комитет в Краснодарском крае расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания в одной из частных клиник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.

— Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о последствиях резонансной истории.

О том, работает следствие в рамках доследственной проверки или уголовного дела, в пресс-службе СК не уточнили.

Накануне СМИ стали публиковать сообщения о 36-летнем мужчине, который по медицинским показаниям сделал обрезание в частной клинике. После операции он почувствовал недомогание, его состояние ухудшалось, на теле появились красные пятна. Несколько дней врач-уролог уверял, что все в полном порядке и рекомендовал просто пить обезболивающее. Вмешательство закончилось гангреной, и в итоге пациент умер от заражения крови, передает РИА Новости.

Пятимесячная девочка умерла в Ачинске после неоднократного отказа в госпитализации. В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в больнице. По данным следствия, малышка из деревни Усть-Изыкчуль Ужурского района почувствовала себя плохо еще 31 января — у девочки наблюдались признаки кишечной инфекции. Родители тут же позвонили в скорую, однако госпитализировать девочку там отказались.

Краснодарский край Следственный комитет пациент
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