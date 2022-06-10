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Выплату для семей с невысокими доходами назначили на 3,2 миллиона детей России

Полина Долганова
Общество
Выплату для семей с невысокими доходами назначили на 3,2 миллиона детей России
Фото: Pexels

Выплаты для семей с невысокими доходами назначили на 3,2 миллиона российских детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты России Ольга Баталина.

Прием заявлений на выплаты начался с 1 мая текущего года.

Размер выплаты будет ориентирован на уровень дохода родителей ребенка. Семья может получить 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребенка.

— Поэтапно в течение последних лет по поручению президента РФ охват этой поддержкой существенно возрос, — цитирует Баталину ТАСС.

Она пояснила, что недавно поддержка назначалась семьям с детьми в возрасте до полутора лет. Теперь выплаты получают семьи с детьми от нуля до 17 лет.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти предоставят помощь трем с половиной миллионам школьников из малообеспеченных семей. Средний размер таких выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей на каждого ребенка, уточнил он. Средства будут перечислять на карты родителей, а для получения финансовой поддержки им будет необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд.

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