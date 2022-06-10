Четверо детей попали в больницу в Долгопрудном после распыления перцового баллончика

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Четверо детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в Долгопрудном. По данному факту организована прокурорская проверка. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным пресс-службы, в одной из квартир в Долгопрудном был распылен перцовый баллончик. В результате инцидента четверых несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение с признаками отравления.

— В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Накануне стало известно, что число отравившихся детей в лагере «Авангард» Архангельской области увеличилось до 23 человек. Уточняется, что восемь детей были доставлены в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в лагере. Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.