Ксения Собчак объяснила, почему ее не признали иноагентом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак назвала причину того, что ей не присвоили статус иноагента. Она заверила, что ее деятельность никогда не финансировалась из-за границы.

В своих социальных сетях журналистка сообщила, что в прошлом месяце увидела в Сети заголовки, призывающие признать ее иноагентом. По словам Собчак, эта инициатива принадлежала общественному деятелю Александру Ионову.

— Он рассказал, что с прошлой осени якобы меня проверяют на финансирование из-за рубежа, а закончится все в конце мая. То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли, — цитируют слова телеведущей «Народные новости».

Журналистка добавила, что «покопалась во всех счетах» с целью удостовериться в своей невиновности, и подчеркнула, что готова нести ответственность.

До этого Собчак ответила подписчикам, поинтересовавшимся у нее, как часто ей «все сходит с рук» из-за известной фамилии. По ее словам, она никогда не злоупотребляла фамилией и не хотела бы, чтобы к ней было какое-то особенное отношение из-за нее. Телеведущая отметила, что на ее счету нет каких-либо «ужасных» или «криминальных» поступков, которые якобы не должны «сходить ей с рук», а ее поведение объясняется тем, что она является и чувствует себя «свободным человеком».