СМИ: Минцифры заморозило проект выдачи электронных паспортов

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Минцифры РФ заморозило проект выдачи электронных паспортов на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники.

Цифровой паспорт должен был стоить 1000 рублей, а бумажный обходится в 300 рублей. Именно такая большая разница стала одним из мотивов этого решения.

Один из источников рассказал изданию, что такая стоимость цифрового паспорта «вызвала бы большой резонанс в обществе», потому что если жители Москвы еще могут позволить себе такие расходы, «то в регионах не стали бы столько платить». При этом он отметил, что технически проект уже был готов, но правительство затормозило его старт.

Другая причина данного решения — это нехватка компонентов для цифровых носителей. При этом источник, близкий к одному из производителей микроэлектроники, сообщил, что требуемые для смарт-карт чипы могут производить в России в больших количествах. Но так как техдокументация по проекту отсутствует, неизвестно, какие именно чипы требуются для цифрового паспорта.

Заместитель главы по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил факт изменения сроков реализации проекта. Он сообщил, что нужны повышенные меры защиты, потому что идет речь о персональных данных граждан, передает издание.

Начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировали с 2023 года в Москве, Подмосковье и Татарстане.

18 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что все государственные услуги в России перейдут в электронный формат к концу 2023 года. Он отметил, что на данный момент не все госуслуги предоставляются в электронном виде.