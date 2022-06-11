Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с дождями 11 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 11 июня, столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности местами прольются кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 22–27 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что основные метеопараметры будут в пределах климатической нормы, поэтому каких-либо заметных метеопатических реакций погода вызывать не должна.

В первые летние дни полезны солнечные ванны. Они способствуют насыщению организма витамином D, улучшается настроение и повышается работоспособность. Но длительное пребывание на солнце может и навредить. Не исключено обострение кожных заболеваний, велик риск развития болезней глаз или появления солнечных ожогов. Продолжается опасная для аллергиков пора цветения растений.

Инфекционист Елена Мескина рассказала, кому жарким летом будет хуже всего. По ее словам, чаще всего на плохое самочувствие в летнюю жару жалуются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.