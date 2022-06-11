В Москве назвали самые востребованные сферы рынка труда

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Информационные технологии, бизнес-услуги, госуправление, здравоохранение и банковская деятельность стали самыми востребованными сферами на столичном рынке труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 11 июня.

— Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в ИТ: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6 процента. На втором месте — услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6 процента. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7 процента больше людей, чем в 2017 году, — отметил Ефимов.

По его словам, в этих отраслях также зафиксировали заметное повышение заработных плат. Однако есть и другие сферы с высокими зарплатами.

— Лидерами роста реальной заработной платы среди отраслей, где работают преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2 процента, — подчеркнул глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак добавил, что находить работу горожанам помогают в том числе карьерные консультанты столичной службы занятости. Так, с начала 2022 года почти 40 тысяч горожан нашли работу именно таким способом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Содействие в трудоустройстве горожанам с инвалидностью — одно из ключевых направлений деятельности специализированного центра занятости «Моя карьера». Для помощи таким людям в центре разработана комплексная программа «Доступная работа». Благодаря ей москвичи с особенностями здоровья могут успешно адаптироваться и построить карьеру.