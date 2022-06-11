Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Москве назвали самые востребованные сферы рынка труда

Георгий Соланович
Город
В Москве назвали самые востребованные сферы рынка труда
Фото: pexels.com / Markus Spiske

Информационные технологии, бизнес-услуги, госуправление, здравоохранение и банковская деятельность стали самыми востребованными сферами на столичном рынке труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 11 июня.

— Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в ИТ: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6 процента. На втором месте — услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6 процента. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7 процента больше людей, чем в 2017 году, — отметил Ефимов.

По его словам, в этих отраслях также зафиксировали заметное повышение заработных плат. Однако есть и другие сферы с высокими зарплатами.

— Лидерами роста реальной заработной платы среди отраслей, где работают преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2 процента, — подчеркнул глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак добавил, что находить работу горожанам помогают в том числе карьерные консультанты столичной службы занятости. Так, с начала 2022 года почти 40 тысяч горожан нашли работу именно таким способом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Содействие в трудоустройстве горожанам с инвалидностью — одно из ключевых направлений деятельности специализированного центра занятости «Моя карьера». Для помощи таким людям в центре разработана комплексная программа «Доступная работа». Благодаря ей москвичи с особенностями здоровья могут успешно адаптироваться и построить карьеру.

Трудоустройство Работа Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте