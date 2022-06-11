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Украинские боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
Фото: depositphotos

Украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвинули требование выпустить их с территории предприятия вместе с заложниками. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией относительно переговоров.

По данным источника агентства, на заводе в настоящее время находится порядка 300 боевиков.

— Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает, — цитирует источник агентство.

По его словам, все пути с предприятия для украинских военных отрезаны. Источник отметил, что связь с боевиками установлена, и предположил, что переговоры будут продолжены.

Он уточнил, что в бомбоубежищах завода «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в числе которых работники предприятия и члены их семей, а также граждане, проживающие в соседних кварталах.

До этого помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов заявил, что ВСУ заминировали в Северодонецке завод «Азот», в подвале которого могут находиться около 300 мирных граждан.

При этом Алаудинов подчеркнул, что мирные жители не могут покинуть предприятие, так как украинские боевики прикрываются ими от российской армии.

Украина Донбасс заложники
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