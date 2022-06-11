Украинские боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

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Украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвинули требование выпустить их с территории предприятия вместе с заложниками. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией относительно переговоров.

По данным источника агентства, на заводе в настоящее время находится порядка 300 боевиков.

— Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает, — цитирует источник агентство.

По его словам, все пути с предприятия для украинских военных отрезаны. Источник отметил, что связь с боевиками установлена, и предположил, что переговоры будут продолжены.

Он уточнил, что в бомбоубежищах завода «Азота» находится свыше тысячи мирных граждан, в числе которых работники предприятия и члены их семей, а также граждане, проживающие в соседних кварталах.

До этого помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов заявил, что ВСУ заминировали в Северодонецке завод «Азот», в подвале которого могут находиться около 300 мирных граждан.

При этом Алаудинов подчеркнул, что мирные жители не могут покинуть предприятие, так как украинские боевики прикрываются ими от российской армии.