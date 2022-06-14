Новый сервис-центр заработал на станции «Кунцевская» БКЛ

Фото: Департамент транспорта города Москвы

Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

На станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начал работать новый сервис-центр. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Оплатить проезд в вестибюле, где находятся сервис-центры, можно с помощью автоматов по продаже билетов или на турникете. Традиционные кассы также работают, но в другом вестибюле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выходе № 3 работают три окна, где пассажиры могут проконсультироваться по вопросам транспорта, заменить неисправные проездные билеты, а также перенести услуги с неработающей «Тройки» на новую. Кроме того, студенты и учащиеся смогут получить временные билеты до перевыпуска своих социальных карт. До этого сервис-центры открылись на станциях БКЛ «Савеловская» и «Проспект Вернадского», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, учащиеся школ и студенты с 1 мая могут приобрести проездные билеты на карту москвича в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Раньше билет действовал только до конца календарного месяца.