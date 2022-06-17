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Сербский тренер Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо»

Александр Афонин
Спорт
Сербский тренер Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо»
Фото: vk / fcdm_official

Руководство столичного «Динамо» назначило на пост главного тренера команды серба Славиша Йокановича. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 17 июня.

— Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон — 2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25, соответственно, в случае достижения определенных результатов, — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что 53-летний тренер начнет работу с командой уже в ближайшее время. На данный момент состав находится в отпуске. Футболисты вернутся 21 июня и приступят к предсезонному медобследованию. Только после этого «Динамо» приступит к тренировкам.

Пресс-конференция с новым тренером состоится на следующей неделе, добавили в пресс-службе клуба.

Недавно сообщалось, что 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля назначили на пост главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак». «Вечерняя Москва» выяснила, что известно о новом наставнике, и узнала у специалистов, какие шансы на успех есть у российской команды.

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