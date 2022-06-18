ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Трамп: Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне из-за действий США

Егор Провоторов
В мире
Трамп: Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне из-за действий США
Фото: Whitehouse

Конфликт на территории Украины может привести к третьей мировой войне из-за действий Соединенных Штатов, передавших Киеву вооружения на миллиарды долларов. Такое мнение в пятницу, 17 июня, выразил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в американском городе Нэшвилл.

Политик и бизнесмен напомнил, что Вашингтон выделил украинским властям 56 миллиардов долларов. Это, по мнению Трампа, может привести к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что при этом союзники Штатов оказывают помощь Киеву в значительно меньшем размере.

— Если вы посмотрите на Европу, Германию или Францию и другие страны, то они дали только небольшую часть от того, что дали мы, — отметил бывший президент Соединенных Штатов.

Бывший американский лидер подчеркнул, что подобного бы никогда не случилось, если бы он до сих пор руководил администрацией Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Накануне представитель специального комитета Палаты представителей американского Конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия, демократ Адам Шифф выразил уверенность, что министерство юстиции может предъявить обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу.

Украина Дональд Трамп США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте