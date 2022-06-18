Трамп: Конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне из-за действий США

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Конфликт на территории Украины может привести к третьей мировой войне из-за действий Соединенных Штатов, передавших Киеву вооружения на миллиарды долларов. Такое мнение в пятницу, 17 июня, выразил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в американском городе Нэшвилл.

Политик и бизнесмен напомнил, что Вашингтон выделил украинским властям 56 миллиардов долларов. Это, по мнению Трампа, может привести к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что при этом союзники Штатов оказывают помощь Киеву в значительно меньшем размере.

— Если вы посмотрите на Европу, Германию или Францию и другие страны, то они дали только небольшую часть от того, что дали мы, — отметил бывший президент Соединенных Штатов.

Бывший американский лидер подчеркнул, что подобного бы никогда не случилось, если бы он до сих пор руководил администрацией Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Накануне представитель специального комитета Палаты представителей американского Конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия, демократ Адам Шифф выразил уверенность, что министерство юстиции может предъявить обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу.