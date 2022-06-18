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Москвичам рассказали о парках с площадками для воркаута

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о парках с площадками для воркаута
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нескучный сад Карта всех событий

В столичных парках горожане могут поупражняться на брусьях и кольцах, укрепить мышцы рук и ног на специальных тренажерах. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для новичков хорошо подойдет воркаут-площадка в Нескучном саду. Там установлены гимнастические тренажеры, рассчитанные на посетителей с любым уровнем подготовки. Для москвичей, желающих провести силовые тренировки, действует площадка в парке «Радуга» у прудов. Это полноценный спортивный зал под открытым небом.

Уточняется, что на многих тренажерах размещены специальные таблички с QR-кодами. С их помощью горожанин может узнать, как выполнять то или иное упражнение.

С более подробным списком парков с воркаут-площадками можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о появлении многофункционального спортивного кластера в будущем парке «Яуза» на северо-востоке столицы. Основной точкой притяжения, как уточняется, станет памп-трек — специальная велосипедная трасса с участками разной геометрии и формы.

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