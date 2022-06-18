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Медведев усомнился в возобновлении переговоров с Украиной в августе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев усомнился в возобновлении переговоров с Украиной в августе
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о перспективах возобновления переговорного процесса с Украиной.

— Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить, — отметил Медведев в Telegram-канале.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возможном возобновлении переговоров украинской делегации с Россией в конце августа. По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, в которой Киев будет говорить с позиции силы.

8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада поддержать Украину на переговорах с Россией. Она отметила, что Запад не должен позволить давления на Украину и вынуждения ее отказаться от части территорий.

Министр также добавила, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не будет разрешен.

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