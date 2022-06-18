Рогозин предложил S7 передать проект «Морской старт» государству

Фото: s7space.ru / Официальный сайт компании S7space

Государственная корпорация Роскосмос предложила авиакомпании S7 отдать государству плавучий космодром «Морской старт», чтобы его можно было восстановить, сообщил в субботу, 18 июня, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В интервью телеканалу «Россия-24» он ответил на вопрос относительно перспективы этой плавучей ракетной платформы. Чиновник заметил, что в настоящее время в авиакомпании нет решения по этому вопросу. По его словам, в S7 «чего-то ждали», а теперь сокращают людей, которые работали над проектом. Рогозин назвал происходящее «печальной историей».

Частный космодром «Морской старт» включает в себя пусковою плавучую платформу «Одиссей», а также командное судно. Программа действовала до 2014 года — с площадки, базировавшейся у берегов Соединенных Штатов, было выполнено 32 пуска ракеты «Зенит». Восемь лет назад пусковую деятельность проекта приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем «Морского старта» стала группа компаний S7.

Накануне Рогозин сообщил, что американская компания Axiom Space совершила оплату в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз» с месячной задержкой.