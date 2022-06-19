Президент Молдавии запретила российские новостные программы

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В Молдавии запретили новостные программы из России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующий закон подписала президент республики Майя Санду в воскресенье, 19 июня.

— Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период, — пояснила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

По ее словам, закон о запрете российских новостных программ вступит в силу 24 июня, когда его опубликуют в «Официальном вестнике», передает РИА Новости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся превратить Молдавию во «вторую Украину». При этом бывший президент республики Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну». По его словам, ситуация обостряется и тем, что западные страны навязывают Молдавии мысль о повышении обороноспособности.