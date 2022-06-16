Лавров: Запад хочет сделать из Молдавии «вторую Украину»

Фото: МИД РФ

Страны Запада стремятся превратить Молдавию во «вторую Украину». Об этом в четверг, 16 июня, сообщили глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину, — заявил министр. Об этом Лавров завил в интервью телеканалу НТВ.

До этого глава МИД РФ шуткой ответил украинскому журналисту, который обвинил Москву в «воровстве» зерна на Украине. По его словам, зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Россия никак этому не препятствовала и не собирается.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну». По его словам, ситуация обостряется и тем, что западные страны навязывают Молдавии мысль о повышении обороноспособности.

В мае Додон был помещен под домашний арест. Кишиневский суд арестовал его на 30 суток по обвинению в коррупции и измене родине. Экс-глава Молдавии через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности.