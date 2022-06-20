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Экс-подполковник СБУ показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-подполковник СБУ показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров продемонстрировал на видеокадрах тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя, в которой в 2014–2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает РИА Новости.

— Весь этот зал, вестибюль терминала, был расположением добровольческого батальона МВД Украины «Днепр» из Днепропетровска. Прямо здесь стояли походные кровати, шкафы, ширмы. На втором этаже в комнатах жило руководство батальона, — рассказал он.

Видео: Telegram / РИА Новости

При этом полковник в отставке уточнил, что тайная тюрьма для заложников киевского режима располагалась с правого бока терминала. Там ранее находился ресторан, на втором этаже были терминалы, на первом — холодильники, которые использовались как камеры.

— Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята. Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников, — цитирует Прозорова РИА Новости.

В воскресенье, 12 июня, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о завершении разминирования порта Мариуполя. Для представителей СМИ прошел специальный пресс-тур, организованный Минобороны. Журналисты осмотрели акваторию порта на катере связи КСВ-67. Позже при них были обезврежены оставшиеся обнаруженные мины.

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