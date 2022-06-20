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В Кремле оценили возможность посредничества Меркель в переговорах по Украине

Полина Долганова
В мире
В Кремле оценили возможность посредничества Меркель в переговорах по Украине
Фото: bundeskanzlerin.de

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня, заявил, что разговоры о возможном посредничестве экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в российско-украинских переговорах являются преждевременными.

По словам Пескова, Меркель ушла в отставку и не планирует вновь заниматься политической деятельностью.

— В перспективе, с учетом того что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возможном возобновлении переговоров украинской делегации с Россией в конце августа. По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, в которой Киев будет говорить с позиции силы.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в том, что это будет возможно.

8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

Украина Дмитрий Песков Ангела Меркель
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