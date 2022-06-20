Собянин встретился с участниками программы реновации из района Нагатинский Затон

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Речников, 18/20 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей района Нагатинский Затон с новосельем, которое было реализовано в рамках программы реновации. Об этом стало известно в понедельник, 20 июня.

Для горожан возвели новостройку по адресу улица Речников, дом 18/20. С 31 мая туда начали переезжать 160 семей, 144 из которых уже официально согласились на переезд.

Глава города отметил, что в районе ввели в эксплуатацию три дома по реновации.

В новостройке на улице Речников насчитывается 187 квартир. Специалисты застеклили в доме балконы, установили короба для кондиционеров, оборудовали автоматизированную систему контроля потребления энергетических ресурсов и создали безбарьерную среду для маломобильных москвичей, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что около четырех тысяч семей в ВАО Москвы в настоящее время переезжают в новое жилье в рамках программы реновации. По его словам, Восточный административный округ города располагается на пятом месте среди округов Москвы по количеству переселяемых семей. Уточняется, что в настоящее время в новые дома переезжают 3,9 тысячи семей.