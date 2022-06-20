Стало известно новое название «Биг Тейсти» в бывших McDonald's в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бургер «Биг тейсти» вернется в бывшие рестораны McDonald's в Москве и Подмосковье 25 июня. Теперь он будет назваться «Биг Спешл». Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в сети ресторанов «Вкусно — и точка».

В компании отметили, что бургер «Биг Мак» и мороженое «Макфлури» могут вернуться в меню с измененным рецептом.

— Вопрос с возвращением «Биг Тейсти» решен — со схожей рецептурой, но под новым названием... «Биг Мак» и «Макфлури» тоже могут вернуться, но, возможно, придется изменить рецепт. Пока их возвращение только обсуждается, — передает ТАСС.

До этого в Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Недавно сеть общепита во Владивостоке «Еда — и точка» потребовала от бывшего McDonald’s сменить название. По мнению приморцев, «Вкусно — и точка» является прямой калькой с их бренда. Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев оценил правомерность подобных требований и пояснил, были ли нарушены авторские права.