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Наемник из США, который присоединился к составу сил украинской армии, рассказал о частых случаях дружественного огня в ВСУ. Переписку с наемником в своем микроблоге опубликовал журналист Сет Харп.

— Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо, — написал американец.

Он добавил, что украинской армии не удастся добиться никаких результатов, если она продолжит воевать также, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что иностранные наемники препятствуют эвакуации гражданских с завода «Азот» в Северодонецке. Он отметил, что об этом рассказали мирные жители, которые оказались заблокированы на территории предприятия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.