Объем выданной в Москве льготной ипотеки составил 22,9 миллиарда рублей в мае 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем выданной в Москве льготной ипотеки в мае 2022 года составил 22,9 миллиарда рублей, увеличившись почти втрое по сравнению с апрелем текущего года. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В мае жители столицы оформили льготную ипотеку на общую сумму 22,9 миллиарда рублей — это в 2,8 раза больше, чем в апреле, когда было выдано таких кредитов на 8,2 миллиарда рублей. Майский объем стал самым высоким с июня 2021 года, — отметил он.

При этом заммэра пояснил, что главной причиной роста стало снижение на тот момент ставки с 12 процентов до 9 процентов, а также расширение кредитного лимита с 12 миллионов до 30 миллионов рублей. Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь добавил, что в период за январь по май текущего года по программе льготной ипотеки было выдано кредитов на 42,8 миллиарда рублей.

— На долю Москвы за пять месяцев текущего года пришлось 15 процентов от общего объема в России, а также почти четверть займов с начала действия госпрограммы в апреле 2020 года, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Ефимов рассказал, что столичные власти собираются направить около 83 миллиардов рублей на антикризисную поддержку населения и бизнеса. По его словам, за поддержкой обратились 16,5 тысячи предприятий, 4,5 тысячи уже получили ее.