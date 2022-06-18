Ефимов: Москва направит около 83 миллиардов рублей на поддержку населения и бизнеса

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Столичные власти собираются направить около 83 миллиардов рублей на антикризисную поддержку населения и бизнеса. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В настоящее время правительством Москвы разработано более 70 мероприятий поддержки с прямым финансированием на сумму около 83 миллиардов рублей, из которых 30,6 миллиарда рублей планируется направить на помощь бизнесу и более 52 миллиардов рублей — населению. Сейчас мы видим высокий спрос на эти меры со стороны бизнеса, — отметил он.

При этом заммэра уточнил, что за поддержкой обратились 16,5 тысячи предприятий, 4,5 тысячи уже получили ее. По его словам, общий объем предоставленной помощи составил почти 20 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что за время действия пакета антикризисных мер, направленного на поддержку и стабилизацию столичных застройщиков, девелоперы получили помощь в размере 9,4 миллиарда рублей. В частности, в рамках программы поддержки арендаторы земельных участков могут получить беспроцентную отсрочку арендных платежей на полгода.

Также стало известно, что около 35 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса за первый месяц работы. Подобный сервис, как уточняется, дает возможность отсрочить платежи по аренде или снизить ставки по ней, а также получить налоговые льготы, субсидии, гранты и кредиты.