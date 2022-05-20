Около 35 тысяч предпринимателей воспользовались сервисом мер антикризисной поддержки

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За первый месяц работы сервиса по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса им воспользовались около 35 тысяч столичных предпринимателей. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В начале апреля этого года на сайте центра поддержки экономики Москвы запустили сервис по автоматическому подбору федеральных и региональных антикризисных мер помощи бизнесу. Каждый день более тысячи предпринимателей посещают сайт центра в поисках необходимой информации. За прошедший месяц было зафиксировано около 100 тысяч просмотров ресурса, 75 процентов из них пришлись на сервис по автоматическому подбору мер поддержки, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что подобный сервис дает возможность отсрочить платежи по аренде или снизить ставки по ней, а также получить налоговые льготы, субсидии, гранты и кредиты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков нашли еще три столичных производителя.

Помимо этого, Ефимов рассказал, что в период действия пакета антикризисных мер девелоперы получили помощь в размере 9,4 миллиарда рублей. В рамках программы поддержки арендаторы земельных участков, как уточняется, могут получить беспроцентную отсрочку арендных платежей на полгода.