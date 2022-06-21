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В Минфине предложили новые льготы при уплате подоходного налога

Полина Долганова
Общество
В Минфине предложили новые льготы при уплате подоходного налога
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минфин предложил внести несколько изменений в процесс взимания налога на доходы физлиц, которые будут направлены на повышение объективности и социальной справедливости. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Так, ведомство предлагает освободить от налогообложения не только выплаты выходного пособия, но и любые другие компенсационные выплаты при увольнении сотрудника.

Кроме того, предлагается распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг для недееспособных детей без возрастных ограничений.

В министерстве подытожили, что также необходимо предоставить российским субъектам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках на наследственную недвижимость, передает РБК.

До этого в Министерстве финансов России предложили создать резерв драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны. В документе уточняется, что в составе Госфонда России будут выделены запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны. При этом авторы отметили, что в настоящее время в законодательстве нет механизма пополнения и использования ценностей Госфонда для поддержки обороноспособности, а также экономической и финансовой безопасности.

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