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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей

Араз Салехов
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки во вторник, 21 июня.

Так, по данным на 10:12, доллар терял 54 копейки, достигая 55,09 рубля. Евро снижается на 93 копейки — до 57,91 рубля, сообщает сайт Мосбиржи.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем опасен для экономики крепкий рубль. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что базовый курс — 76 рублей за доллар — определился еще до 24 февраля под воздействием сугубо экономических факторов. Эта котировка является равновесной и наиболее оптимальной для экономики. По его словам, для страны выгоден тот курс национальной валюты, который определен фундаментальными факторами.

В понедельник, 20 июня, первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что российское правительство собирается вернуть курс рубля к оптимальному уровню, он оценивается властями в 70–80 рублей за доллар. При этом он уточнил, что механизм, помогавший удерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, на данном этапе больше не работает.

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