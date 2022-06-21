Рафик Загрутдинов рассказал о введении в эксплуатацию дома по реновации в Можайском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Гродненская улица, вл7/9 Карта всех событий

В столичном районе Можайский ввели в эксплуатацию новостройку, построенную в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Можайский по адресу улица Гродненская, владение 7/9, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Завершены работы по возведению монолитных конструкций. В настоящее время ведется кладка внешних и внутренних перегородок, а также устройство внутренних инженерных сетей, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что жилой дом рассчитан на 269 квартир (однокомнатных — 78, двухкомнатных — 124, трехкомнатных — 67). В ходе работ специалисты облицуют фасад бетонной плиткой под кирпич и установят на них корзины под кондиционеры.

Также стало известно о строительстве и проектировании 35 жилых домов в рамках программы реновации в ЮЗАО столицы. Загрутдинов рассказал, что 17 зданий находятся на этапе строительства. Еще 18 домов в настоящее время проектируются. В текущем году специалисты планируют ввести в эксплуатацию 12 новостроек.