Московские врачи за сутки вылечили 191 человека от коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 191 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице во вторник, 21 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели более 2,5 миллиона пациентов. За последние 24 часа в столице выявили 146 новых случаев заражения ковидом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 115 человек, у которых диагностирован COVID-19. 14 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 2500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф». При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3440 человек.

Также стало известно о снижении показателя заболеваемости коронавирусом в России на 12,5 процента за неделю. Уточняется, что количество заболевших увеличилось в 13 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране.