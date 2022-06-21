Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Московские врачи за сутки вылечили 191 человека от коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 191 человека от коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 191 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице во вторник, 21 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели более 2,5 миллиона пациентов. За последние 24 часа в столице выявили 146 новых случаев заражения ковидом.

Московские врачи за сутки вылечили 191 человека от коронавируса Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 115 человек, у которых диагностирован COVID-19. 14 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 2500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф». При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3440 человек.

Также стало известно о снижении показателя заболеваемости коронавирусом в России на 12,5 процента за неделю. Уточняется, что количество заболевших увеличилось в 13 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Почему киношникам стыдно быть патриотами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте