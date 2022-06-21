Семьи пропавших при обстреле работников «Черноморнефтегаза» получат по 6,5 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба компании «Черноморнефтегаз»

Семьи пропавших без вести при обстреле работников буровых платформ «Черноморнефтегаза» получат компенсации по 6,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— В свою очередь пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы № 1, будет выплачено по три миллиона рублей, — уточнил он.

По словам Аксенова, договор «Черноморнефтегаза» также гарантирует компенсацию затрат на содержание детей работников в дошкольных учреждениях, на оздоровление детей в летний период.

Кроме того, договор гарантирует ежегодную материальную помощь семье на каждого учащегося в школе ребенка. Об этом глава Крыма написал в своем Telegram-канале.

Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства провели спасательную операцию, в которой участвовали патрульные катера и авиация.

Позднее стало известно, что по факту обстрела буровых платформ Следственным комитетом России (СК РФ) было возбуждено уголовное дело. Аксенов также рассказал, что в результате атаки украинских боевиков по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека.