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Гаджиев прокомментировал решение FIFA позволить иностранцам приостановить контракты с российскими клубами

Илья Ашуров
Антон Махов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Гаджиев прокомментировал решение FIFA позволить иностранцам приостановить контракты с российскими клубами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал решение FIFA позволить иностранным легионерам приостановить контракты с российскими клубами.

Отвечая на вопрос, как решение FIFA повлияет на российский футбол, тренер отметил, что все зависит от реакции российской стороны.

— Если мы скажем, что у нас все плохо и нам труба, то тогда один разговор. А если мы предпримем меры для развития игры, будем более качественно готовить игроков и тренеров — а для этого у нас ресурс есть и без иностранцев, — у нашего футбола есть будущее, — заявил Гаджиев.

Также тренер убежден, что основной проблемой российского футбола является не плохая работа с иностранцами, а низкий уровень развития этого спорта. По его словам только пару лет назад подготовкой тренеров и резерва начали заниматься всерьез.

— У меня всегда было убеждение: без своих российских игроков и тренеров мы никуда не продвинемся. Здесь важно понимать: иностранные тренеры нужны для того, чтобы конкуренция у нас повышалась. Иностранные игроки тоже для этого нужны, чтобы конкуренция росла, чтобы в этой конкуренции добавляли наши игроки, чтобы они становились лучше, — отметил специалист.

По его мнению в последние годы работа иностранных тренеров и игроков не приводила к тому, чтобы наши игроки становились лучше.

— Наших игроков нет ни в топ-100, ни в топ-200 лучших футболистов Европы. Поэтому говорить, что (из-за решения ФИФА – прим. «ВМ») мы очень много потеряем, я бы не стал, — сказал тренер.

Гаджиев добавил, что решение FIFA должно было произойти и без санкций. По его мнению, некоторые легионеры останутся в России из-за менталитета или заработка.

В конце февраля ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

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