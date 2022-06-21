Посол РФ Келин: Лондон обратился к Москве по приговоренным к смерти в ДНР британцам

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Власти Великобритании обратился по поводу приговоренных в Донецкой народной республике (ДНР) к смерти британским наемникам к Москве. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

— Они (власти Великобритании — прим. «ВМ») направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах, — заявил посол.

Об этом Келин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

В свою очередь британский министр по делам школ Робин Уолкер заявил, что Великобритания продолжает использовать все дипломатические возможности, чтобы разобраться с решением Верховного суда ДНР, который приговорил к смертной казни двух наемников из Соединенного Королевства.