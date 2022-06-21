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Москалькова обвинила Литву в нарушении прав человека

Евгений Белоусов
В мире
Москалькова обвинила Литву в нарушении прав человека
Фото: Пресс-служба Госдумы

Запрет Литвы на грузовой транзит в Калининградскую область нарушает права человека. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Литовские власти не смущает то, что они попирают права человека в том самом, классическом прочтении Всеобщей декларации прав человека. Незаконные ограничения нарушают и затрудняют реализацию целого ряда прав граждан России, в том числе, предусмотренных нашей Конституцией и международным правом, — заявила она.

По словам Москальковой, подобными запретами власти Литвы, в том числе, пытаются лишить граждан России работы. Она также добавила, что государство сейчас прилагает все усилия, чтобы защитить права жителей западного анклава России, передает ТАСС.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Позднее в МИД Литвы сообщили, что односторонних ограничений на транзит в Калининград не было: ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Посол Евросоюза в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву.

Татьяна Москалькова Россия Литва
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